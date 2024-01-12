В субботу, 13 января, на стадионе «Бриантео» состоится поединок 20 тура Серии А. Местная «Монца» будет принимать «Интер» Симоне Индзаги. Начало встречи запланировано на 22:45 по Москве.

«Монца»

В последних пяти турах Серии А подопечные Раффаэле Палладино добыли две победы, потерпели два поражения и расписали мировую с «Наполи» (0:0). «Монца» остается твердым середняком элитного футбольного дивизиона Италии, занимая 11 строчку в турнирной таблице Серии А.

«Интер»

В крайних пяти матчах в рамках Серии А «Интер» допустил лишь одну осечку (ничья в игре с «Дженоа»). Остальные встречи завершились победами «черно-синей» команды Милана. «Интер» рвется к Скудетто и лидирует в чемпионате Италии.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Монцы» и «Интера» принесли следующие результаты:

Прогноз на матч «Монца» – «Интер»

Подопечные Симоне Индзаги находятся в отменной форме, но это отнюдь не означает, что «Интер» легко одолеет крайне неуступчивую «Монцу». Предлагаем поставить на победу хозяев поля с форой +1,5 (1,58). Команда Палладино способна навязать борьбу действующему лидеру чемпионата Италии.