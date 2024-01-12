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    • «Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января

    «Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января

    В субботу, 13 января, на стадионе «Бриантео» состоится поединок 20 тура Серии А. Местная «Монца» будет принимать «Интер» Симоне Индзаги. Начало встречи запланировано на 22:45 по Москве.

    «Монца»

    В последних пяти турах Серии А подопечные Раффаэле Палладино добыли две победы, потерпели два поражения и расписали мировую с «Наполи» (0:0). «Монца» остается твердым середняком элитного футбольного дивизиона Италии, занимая 11 строчку в турнирной таблице Серии А.

    «Интер»

    В крайних пяти матчах в рамках Серии А «Интер» допустил лишь одну осечку (ничья в игре с «Дженоа»). Остальные встречи завершились победами «черно-синей» команды Милана. «Интер» рвется к Скудетто и лидирует в чемпионате Италии.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Монцы» и «Интера» принесли следующие результаты:

    • 19.08.2023 «Интер» – «Монца» 2:0
    • 15.04.2023 «Интер» – «Монца» 0:1
    • 07.01.2023 «Монца» – «Интер» 2:2

    Прогноз на матч «Монца» – «Интер»

    Подопечные Симоне Индзаги находятся в отменной форме, но это отнюдь не означает, что «Интер» легко одолеет крайне неуступчивую «Монцу». Предлагаем поставить на победу хозяев поля с форой +1,5 (1,58). Команда Палладино способна навязать борьбу действующему лидеру чемпионата Италии.

    Источник: «Бомбардир»

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