Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Интера», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монца»: Соррентино, Калдирола, Гальярдини, Д'Амброзио, Перейра, Бондо, Пессина, Карбони, Колпани, Чиуррия, Да Мота.

Главный тренер: Раффаэле Палладино

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Павар, Аугусто, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Дюмфрис, Мартинес, Тюрам.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Интер»