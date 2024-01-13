Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Интера», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Монца»: Соррентино, Калдирола, Гальярдини, Д'Амброзио, Перейра, Бондо, Пессина, Карбони, Колпани, Чиуррия, Да Мота.
Главный тренер: Раффаэле Палладино
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Павар, Аугусто, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Дюмфрис, Мартинес, Тюрам.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».