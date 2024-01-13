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    • «Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    «Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Интера», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монца»: Соррентино, Калдирола, Гальярдини, Д'Амброзио, Перейра, Бондо, Пессина, Карбони, Колпани, Чиуррия, Да Мота.

    Главный тренер: Раффаэле Палладино

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Павар, Аугусто, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Дюмфрис, Мартинес, Тюрам.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Интер»

    Монца-Интер смотреть онлайн 13 января

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    «Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
    Источник: «Бомбардир»

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