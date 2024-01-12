Бразильский журналист: «Халк был бы усилением для «Зенита». Он точно лучше Заболотного»

Бразильский журналист Фабио Алейшу считает, что 37-летний бразильский нападающий Халк и в нынешней форме был бы одним из лучших игроков в РПЛ. Сейчас форвард выступает в «Атлетико Минейро».
«Я думаю, что даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с «Атлетико Минейро», хорошо себя показал – уже кумир болельщиков.
У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным.
Но «Зенит» интересуют другие игроки, чуть помоложе. Однако нынешний Халк действительно был бы очень хорошим нападающим для РПЛ.
Уровень есть, я не сомневаюсь. Например, Халк точно лучше Заболотного, а он уже сколько забил в этом сезоне РПЛ», – сказал Алейшу.
- Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 годы. Провел 148 матчей и забил 77 голов.
- В сезоне-2023 он провел 59 встреч за «Атлетико Минейро» и 30 раз поразил ворота соперников.