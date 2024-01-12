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    • Бразильский журналист: «Халк был бы усилением для «Зенита». Он точно лучше Заболотного»

    Бразильский журналист: «Халк был бы усилением для «Зенита». Он точно лучше Заболотного»

    Бразильский журналист Фабио Алейшу считает, что 37-летний бразильский нападающий Халк и в нынешней форме был бы одним из лучших игроков в РПЛ. Сейчас форвард выступает в «Атлетико Минейро».

    «Я думаю, что даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с «Атлетико Минейро», хорошо себя показал – уже кумир болельщиков.

    У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным.

    Но «Зенит» интересуют другие игроки, чуть помоложе. Однако нынешний Халк действительно был бы очень хорошим нападающим для РПЛ.

    Уровень есть, я не сомневаюсь. Например, Халк точно лучше Заболотного, а он уже сколько забил в этом сезоне РПЛ», – сказал Алейшу.

    • Халк играл в «Зените» с 2012 по 2016 годы. Провел 148 матчей и забил 77 голов.
    • В сезоне-2023 он провел 59 встреч за «Атлетико Минейро» и 30 раз поразил ворота соперников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (6)
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    E5
    1705045923
    сравнил жопу с пальцем. может еще Сапогова вспомнит
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    odoon
    1705047619
    Даже в Бразилии слышали про Заболотного
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    Боров навоз
    1705055973
    Со Дзюбой сравнить можно, Халк лучше, но бразил у Зенита перебор. Другие клубы не потянут зарплату Халка Ду Кейроса поменять на Халка.
    Ответить
    Bozigit
    1705062954
    Халк один из лучших, что были в нашем чемпионате
    Ответить
    Бобссон
    1705076943
    Это понимают все, кроме Медведева.
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