Бразильский журналист: «Халк был бы усилением для «Зенита». Он точно лучше Заболотного»

Бразильский журналист Фабио Алейшу считает, что 37-летний бразильский нападающий Халк и в нынешней форме был бы одним из лучших игроков в РПЛ. Сейчас форвард выступает в «Атлетико Минейро».

«Я думаю, что даже сейчас Халк был бы усилением для «Зенита» и выделялся бы в РПЛ. Он был лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, много выиграл с «Атлетико Минейро», хорошо себя показал – уже кумир болельщиков.

У него хорошая физическая форма. Его гипотетический переход в Россию был бы интересным.

Но «Зенит» интересуют другие игроки, чуть помоложе. Однако нынешний Халк действительно был бы очень хорошим нападающим для РПЛ.

Уровень есть, я не сомневаюсь. Например, Халк точно лучше Заболотного, а он уже сколько забил в этом сезоне РПЛ», – сказал Алейшу.