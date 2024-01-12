Радимов заявил, что Лещуку нужно обратиться к психиатру

Экс-игрока сборной России Владислава Радимова возмутили слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука про медиафутбол.

«Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы, много хайпа и скандалов там. Расчеляем рубрику #пофактам немедленно!

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?

Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида?

Но самое смешное, что про скандальность медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» – написал Радимов.