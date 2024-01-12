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    Радимов заявил, что Лещуку нужно обратиться к психиатру

    Экс-игрока сборной России Владислава Радимова возмутили слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука про медиафутбол.

    «Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы, много хайпа и скандалов там. Расчеляем рубрику #пофактам немедленно!

    И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?

    Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

    Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида?

    Но самое смешное, что про скандальность медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

    Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» – написал Радимов.

    • Радимов – главный тренер медийной команды «Чисто Питер».
    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В 2023 году он развелся с женой, с которой у него 2 общих дочери.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Комментарии (2)
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    portero
    1705014170
    Владик ты его к своему своди!!! Перед твоим авторитетом он не устоит...
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    Скай
    1705036770
    да чушпану радимову, самому надо посещать психолога( впрочем, как и всем представителям бЗдинита), причем на постоянной основе.
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