Радимов заявил, что Лещуку нужно обратиться к психиатру

Экс-игрока сборной России Владислава Радимова возмутили слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука про медиафутбол.
«Игорь Лещук, который к 28 годам провел 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы, много хайпа и скандалов там. Расчеляем рубрику #пофактам немедленно!
И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?
Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?
Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида?
Но самое смешное, что про скандальность медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?
Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» – написал Радимов.
- Радимов – главный тренер медийной команды «Чисто Питер».
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
- В 2023 году он развелся с женой, с которой у него 2 общих дочери.