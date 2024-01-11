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    Лещук сравнил медиафутбол с «Домом-2»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не испытывает симпатии к медиафутболу.

    «Я за медиафутболом особо не слежу, но он потихоньку умирает. Пропал ажиотаж, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2Drots будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.

    Ради чего смотреть медиафутбол? Ради того, как они выбегают на поле? Какой-то хайп, еще что-то? Я люблю футбол за эмоции, за голы, мастерство, мысль на поле. А в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.

    Был «Дом-2», там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно смотреть. Суперкрасивого футбола там нет», – сказал Лещук.

    • Новый сезон Медиалиги стартует весной.
    • Медийные команды участвуют в Фонбет Кубке России.
    • «Динамо» в ноябре сыграло товарищеский матч с 2Drots.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    11.01.2024 23:10
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    Комментарии (1)
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    BAIv
    1705005192
    Красавчик!!! Отличное сравнение!
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