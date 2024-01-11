Лещук сравнил медиафутбол с «Домом-2»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не испытывает симпатии к медиафутболу.

«Я за медиафутболом особо не слежу, но он потихоньку умирает. Пропал ажиотаж, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2Drots будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.

Ради чего смотреть медиафутбол? Ради того, как они выбегают на поле? Какой-то хайп, еще что-то? Я люблю футбол за эмоции, за голы, мастерство, мысль на поле. А в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.

Был «Дом-2», там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно смотреть. Суперкрасивого футбола там нет», – сказал Лещук.