Тихонов рассказал, почему согласился на работу в «Енисее»

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал возвращение в красноярский клуб.

«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Все решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал – что, чего, как – и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать.

Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск – особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем.

Считаю, что в 2016-17 годах мы проделали большую работу с «Енисеем». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во вторую лигу, но губернатор решил оставить ее.

Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. Да, не получилось выйти в Премьер-лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по футбольному еще не готовы к этому и не справились. Но мы старались.

В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея». Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают», – сказал Тихонов.