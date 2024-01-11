Тихонов рассказал, почему согласился на работу в «Енисее»

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал возвращение в красноярский клуб.
«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Все решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал – что, чего, как – и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать.
Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск – особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем.
Считаю, что в 2016-17 годах мы проделали большую работу с «Енисеем». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во вторую лигу, но губернатор решил оставить ее.
Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. Да, не получилось выйти в Премьер-лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по футбольному еще не готовы к этому и не справились. Но мы старались.
В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея». Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают», – сказал Тихонов.
- 53-летний специалист был назначен главным тренером «Енисея» 10 января.
- Клуб ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
- Тихонов уже тренировал «Енисей» в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги. По итогам сезона-2015/16 команда должна была вылететь из ФНЛ, но осталась в лиге, заняв место отказавшейся от повышения «Смены».
- Последним клубом, где Тихонов работал главным тренером, была «Астана», которую он покинул в начале ноября 2021 года.