Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»

    Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал выбор «Енисеем» главного тренера. Им был назначен Андрей Тихонов.

    «От «Енисея» был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае. Могу честно сказать, я и не собирался в «Енисей». Этот вариант меня не особо заинтересовал.

    Не знаю, получится ли у Тихонова. У нас же часто говорят, что в Россию приезжают набираться опыта. Например, мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля в «Енисее», получится у него там или нет. И еще человек 15 таких можно перечислить, которые приезжали в Россию и учились тренировать.

    Что дальше? Я открыт для переговоров, мой телефон всегда включен. Помню, когда вернулся из Испании, у меня спросили, чем я хочу заниматься дальше. Ответил, что хотелось бы остаться в нашем футболе.

    Вот прошло больше 15 лет, и пока мы не нужны нашему футболу. Я уже подхожу с иронией к этому вопросу. Жизнь такая, что ты не знаешь, что будет завтра», – сказал Мостовой.

    • Андрей Тихонов занял место Эдуарда Штейнбрехера, который покинул команду 7 декабря 2023 года.
    • После 20 туров «Енисей» занимает в Первой лиге 10-е место.
    • Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев называл в числе тренеров, которых видит в качестве кандидатов на пост главного тренера команды, Мостового, а также Валерия Карпина, Дмитрия Кузнецова, Массимо Карреры и Себастьяна Хенесса.
    • Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак».

    Новости по теме
    Тарханов объяснил, почему «Енисей» отказался от Мостового
    Реакция Мостового на назначение Тихонова тренером «Енисея» 7
    Мостовой – о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1704955007
    пустобол не иначе
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704956385
    Мостовой сам себе противоречит. Сначала говорит, что и не собирался в Енисей. Потом, что мы не нужны нашему футболу. Да ты же сам не хочешь. Ему даже если предложат Зенит тренировать(что никогда не будет), он скажет нет, вот если бы Реал предложил, я бы подумал.
    Ответить
    VVM1964
    1704960092
    ХАХАХА - Сказочный ... !
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+