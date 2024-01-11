Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал выбор «Енисеем» главного тренера. Им был назначен Андрей Тихонов.

«От «Енисея» был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае. Могу честно сказать, я и не собирался в «Енисей». Этот вариант меня не особо заинтересовал.

Не знаю, получится ли у Тихонова. У нас же часто говорят, что в Россию приезжают набираться опыта. Например, мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля в «Енисее», получится у него там или нет. И еще человек 15 таких можно перечислить, которые приезжали в Россию и учились тренировать.

Что дальше? Я открыт для переговоров, мой телефон всегда включен. Помню, когда вернулся из Испании, у меня спросили, чем я хочу заниматься дальше. Ответил, что хотелось бы остаться в нашем футболе.

Вот прошло больше 15 лет, и пока мы не нужны нашему футболу. Я уже подхожу с иронией к этому вопросу. Жизнь такая, что ты не знаешь, что будет завтра», – сказал Мостовой.