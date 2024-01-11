⚡️ Суперкубок Испании. «Реал» победил «Атлетико» (5:3) – 6 из 8 голов забили защитники

«Реал» выбил «Атлетико» из Суперкубка Испании на стадии 1/2 финала.

Итоговый счет – 5:3 в пользу команды Карло Анчелотти. Мадридцам потребовалось два дополнительных тайма по 15 минут.

Шесть из восьми голов забили защитники. Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Даниэль Карвахаль и Марио Эрмосо забивали в чужие ворота, Стефан Савич и все тот же Рюдигер – в собственные. Также отличились Антуан Гризманн и Браим Диас.

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной» или «Осасуной».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала

Реал – Атлетико – 5:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эрмосо, 7; 1:1 – Рюдигер, 20; 2:1 – Менди, 29; 2:2 – Гризманн, 37; 2:3 – Рюдигер (в свои ворота), 78; 3:3 – Карвахаль, 85; 4:3 – Савич (в свои ворота), 116; 5:3 – Диас, 120+2.