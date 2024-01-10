Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 1/2 суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лино, Молина, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»