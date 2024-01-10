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    • «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 1/2 суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Камавинга, Вальверде, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Лино, Молина, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»

    Реал-Атлетико смотреть онлайн 10 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 14:35
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