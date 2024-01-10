Губерниев: «Промес — хороший футболист, но у себя на родине он преступник»

Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев высказался о трансфере в «Оренбург» 19-летнего вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона, который находится под следствием после обвинения в домашнем насилии.

«Здорово, когда клуб приглашает футболистов достаточно неплохого уровня. Особенно отличился «Оренбург», пригласив этого парня. То, как они обставили эти приглашения, фактически оправдывая его насилие над другим человеком – это «прекрасно» со всех точек зрения.

Чем дальше мы будем идти таким путем, то в принципе оправдаем многие преступления. Поэтому за «Оренбург» мне персонально стыдно.

Можно было позвать парня, ничего страшного, выпустить соответствующее заявление, типа он что-то сказал в свое оправдание. Если бы люди, которые его приглашали, в публичном поле были бы чуть поумнее. Только и всего.

Промес – хороший футболист? Хороший. Но у себя на родине он преступник. И мы с этим живем. И если я скажу, что это красит лигу, то я буду такой же, как и дяденьки из «Оренбурга», а я не такой», – написал Губерниев.