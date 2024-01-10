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    • Губерниев: «Промес — хороший футболист, но у себя на родине он преступник»

    Губерниев: «Промес — хороший футболист, но у себя на родине он преступник»

    Комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев высказался о трансфере в «Оренбург» 19-летнего вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона, который находится под следствием после обвинения в домашнем насилии.

    «Здорово, когда клуб приглашает футболистов достаточно неплохого уровня. Особенно отличился «Оренбург», пригласив этого парня. То, как они обставили эти приглашения, фактически оправдывая его насилие над другим человеком – это «прекрасно» со всех точек зрения.

    Чем дальше мы будем идти таким путем, то в принципе оправдаем многие преступления. Поэтому за «Оренбург» мне персонально стыдно.

    Можно было позвать парня, ничего страшного, выпустить соответствующее заявление, типа он что-то сказал в свое оправдание. Если бы люди, которые его приглашали, в публичном поле были бы чуть поумнее. Только и всего.

    Промес – хороший футболист? Хороший. Но у себя на родине он преступник. И мы с этим живем. И если я скажу, что это красит лигу, то я буду такой же, как и дяденьки из «Оренбурга», а я не такой», – написал Губерниев.

    • Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев встал на защиту Томпсона: «А у кого нет темной стороны? Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?»
    • Полузащитника «Спартака» Квинси Промеса осудили в Нидерландах за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2024 12:15
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Дядя Серёжа
    1704880355
    Мы для запада все преступники, одним больше...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704884966
    Стыдно, когда свинарня укрывает беглого преступника. Гыгыгы
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    NewLife
    1704894161
    Преступник у тебя между ног болтается. Ни один приговор по Промесу еще не вступил в силу. Дремучие неучи такие , как ты, не имеют понятия о презумпции невиновности.
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    Валерий39
    1704907050
    Губерниев, ради красного словца,выдаёт предполагаемое за действительное. Ни один приговор в отношении Промеса ещё не вступил в силу
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