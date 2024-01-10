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    Мор назвал имя одного из чемпионов России-2023/24

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»

    «Это означает, что мы уже со стопроцентной гарантией знаем одного из чемпионов России. Я абсолютно убежден, что чемпионом станет «Краснодар» или «Зенит». Соответственно, если футболист переходит из одного клуба в другой, то он уже будет чемпионом России.

    С футбольной точки зрения Ахметов – хороший игрок, в этом нет сомнений. Он не испортит картину, для всех нормальная сделка, «Краснодар» же слабее не станет», – сказал Мор.

    • Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.01.2024 09:33
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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1704872419
    Ещё и серебрянную медаль получит.
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    jdudkdnf1
    1704873513
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