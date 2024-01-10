Мор назвал имя одного из чемпионов России-2023/24

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал трансфер 26-летнего полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»

«Это означает, что мы уже со стопроцентной гарантией знаем одного из чемпионов России. Я абсолютно убежден, что чемпионом станет «Краснодар» или «Зенит». Соответственно, если футболист переходит из одного клуба в другой, то он уже будет чемпионом России.

С футбольной точки зрения Ахметов – хороший игрок, в этом нет сомнений. Он не испортит картину, для всех нормальная сделка, «Краснодар» же слабее не станет», – сказал Мор.