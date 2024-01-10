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    • Ташуев: «Месси — мировая звезда и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет»

    Ташуев: «Месси — мировая звезда и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет»

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ 2023 года.

    «Лучший игрок 2023 года? Тяжело сказать, в каждой команде есть лидеры. Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Есть опытные, иностранцы и молодые, но нет того, кто выделяется явно.

    Можно надуть игроков, но хороший материал в каждой команде есть, везде есть лидеры. Возьмем, например, Месси, он звезда мирового уровня и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», – сказал Ташуев.

    • В 2023 году Ташуев покинул должность главного тренера «Ахмата» в августе, а уже в сентябре возглавил «Факел».
    • Воронежская команда после 18 туров занимает 11-е место с 21 очком.

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    Источник: Metaratings.ru

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