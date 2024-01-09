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    Отец Неймара потратил много денег на помощь Дани Алвесу

    Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес получил финансовую поддержку от семьи Неймара.

    Футболист, обвиняемый в изнасиловании, из-за блокировки своих активов обратился за помощью к бывшему одноклубнику.

    Отец Неймара выплатил испанскому суду 150 тысяч евро. За счет погашения штрафа срок наказания для Алвеса могут сократить.

    Кроме того, Дани пользуется услугами адвоката, работающего в компании Неймара-старшего.

    • Алвеса обвиняют в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря 2022 года.
    • Ему грозит от 2 до 9 лет тюремного заключения.

    Знакомый силуэт? Попробуйте отгадать этого и других футболистов в игре «Невидимка»!

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    Источник: UOL Esporte

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    09.01.2024 20:45
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    Комментарии (1)
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    portero
    1704825460
    Вот и действие с электронными деньгами, любой неугодный становиться нищим и беспомощным в одну "секунду".... А ведь и невиновного так же легко опустят.....
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