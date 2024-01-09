Отец Неймара потратил много денег на помощь Дани Алвесу

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес получил финансовую поддержку от семьи Неймара.

Футболист, обвиняемый в изнасиловании, из-за блокировки своих активов обратился за помощью к бывшему одноклубнику.

Отец Неймара выплатил испанскому суду 150 тысяч евро. За счет погашения штрафа срок наказания для Алвеса могут сократить.

Кроме того, Дани пользуется услугами адвоката, работающего в компании Неймара-старшего.

Алвеса обвиняют в изнасиловании в туалете ночного клуба в конце декабря 2022 года.

Ему грозит от 2 до 9 лет тюремного заключения.

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