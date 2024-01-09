Семин не увидел в «Аталанте» игроков сильнее Миранчука

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил, есть ли в «Аталанте» футболисты, превосходящие Алексея Миранчука.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе.

Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», – сказал Семин.