Семин не увидел в «Аталанте» игроков сильнее Миранчука

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил, есть ли в «Аталанте» футболисты, превосходящие Алексея Миранчука.
«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе.
Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», – сказал Семин.
- 28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.
- В этом сезоне российский полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Его контракт с клубом истекает летом следующего года.