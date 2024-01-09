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    Семин не увидел в «Аталанте» игроков сильнее Миранчука

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил, есть ли в «Аталанте» футболисты, превосходящие Алексея Миранчука.

    «Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе.

    Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», – сказал Семин.

    • 28-летний Миранчук в «Аталанте» с сентября 2020 года.
    • В этом сезоне российский полузащитник забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом следующего года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.01.2024 18:35
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