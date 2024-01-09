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    Реакция Семина на смерть Беккенбауэра

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о смерти Франца Беккенбауэра.

    • Легендарный немец умер в воскресенье, 7 января.
    • Ему было 78 лет.

    «От встречи с ним тогда больше всего запомнилось, что это красивый интеллигентный человек, который очень хорошо знал футбол. На мой взгляд, он очень и очень много сделал для «Баварии».

    Это выдающийся игрок, руководитель, тренер. Это большая потеря для мирового футбола. Он очень часто бывал в СССР, всегда хорошо к нам относился. Я знаю, что он достаточно близко общался с Львом Ивановичем Яшиным», – сказал Семин.

    • Беккенбауэр становился чемпионом мира в качестве игрока и тренера.
    • Большую часть карьеры он провел в «Баварии».
    • Франц – 2-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Sport24

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    09.01.2024 15:15
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