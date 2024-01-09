Реакция Семина на смерть Беккенбауэра

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о смерти Франца Беккенбауэра.

Легендарный немец умер в воскресенье, 7 января.

Ему было 78 лет.

«От встречи с ним тогда больше всего запомнилось, что это красивый интеллигентный человек, который очень хорошо знал футбол. На мой взгляд, он очень и очень много сделал для «Баварии».

Это выдающийся игрок, руководитель, тренер. Это большая потеря для мирового футбола. Он очень часто бывал в СССР, всегда хорошо к нам относился. Я знаю, что он достаточно близко общался с Львом Ивановичем Яшиным», – сказал Семин.