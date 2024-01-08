⚡️ Умер Франц Беккенбауэр

Не стало бывшего футболиста сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он умер на 79-м году жизни.
Немец считался одним из сильнейших защитников 20-го века.
- Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году).
- В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).
В 1990 году Беккенбауэр тренировал сборную ФРГ и привел ее к победе на чемпионате мира в Италии.
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