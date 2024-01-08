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    ⚡️ Умер Франц Беккенбауэр

    Не стало бывшего футболиста сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он умер на 79-м году жизни.

    Немец считался одним из сильнейших защитников 20-го века.

    • Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году).
    • В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

    В 1990 году Беккенбауэр тренировал сборную ФРГ и привел ее к победе на чемпионате мира в Италии.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    08.01.2024 19:27
    Комментарии (19)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1704731731
    Царства ему небесного. Величайший был игрок.
    Ответить
    Damir07
    1704731749
    Ещё одна легенда покинула нас очень жалко Золотой человек был
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    Desma
    1704731845
    Сегодня какой-то черный день. Умер великий Франц. Футбольный болеро 20-го века. Уходит эпоха, а с ней и футбол, больше нечего сказать..........
    Ответить
    alefreddy
    1704732814
    очень яркий игрок Царство небесное
    Ответить
    Петер круче мАсквы
    1704734549
    Я правильно зашел? Это раздел, где все восхищаются игрой человека, которого никто не видел? Это здесь ценичные лицемеры оставляют свои комментарии?
    Ответить
    Цугундeр
    1704735956
    Эххх.. Аж кулаки сжались.( А тот , кто не видел игру "Кайзера Франца " -не видел футбола.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704736524
    Он был великим футболистом! Оборона при Кайзере была на замке.
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704738086
    В победах сборной ФРГ,немалая его заслуга
    Ответить
    k611
    1704739134
    Жаль. Легенда мирового футбола.
    Ответить
    zigbert
    1704740869
    Великий был футболист. Игрок с уникальной культурой паса. Те кто видел его игру никогда не забудут Франца.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1704746177
    Досадно, что не дожил до Евро в Германии
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