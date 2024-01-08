⚡️ Умер Франц Беккенбауэр

Не стало бывшего футболиста сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он умер на 79-м году жизни.

Немец считался одним из сильнейших защитников 20-го века.

Беккенбауэр – участник 3 чемпионатов мира (выиграл турнир в 1974 году).

В 1972 году он помог сборной Германии выиграть Евро.

На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Баварию» (1964-1977 годы).

В 1990 году Беккенбауэр тренировал сборную ФРГ и привел ее к победе на чемпионате мира в Италии.