Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России

Бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско спросили о возможной работе в сборной России.

– Не так давно ходили слухи, что еще в 2021 году вашу кандидатуру предлагали на пост главного тренера сборной России. Вы контактировали с РФС?

– Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом...

Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе.

Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать.