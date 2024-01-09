Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России

Бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско спросили о возможной работе в сборной России.
– Не так давно ходили слухи, что еще в 2021 году вашу кандидатуру предлагали на пост главного тренера сборной России. Вы контактировали с РФС?
– Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом...
Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе.
Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать.
- Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
- Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
- Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.