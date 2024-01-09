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    • Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России

    Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России

    Бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско спросили о возможной работе в сборной России.

    – Не так давно ходили слухи, что еще в 2021 году вашу кандидатуру предлагали на пост главного тренера сборной России. Вы контактировали с РФС?

    – Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом...

    Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе.

    Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019-го по май 2021 года.
    • Под его руководством команда заняла 2-е место в сезоне РПЛ-2020/21.
    • Сейчас немецкий специалист возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2024 14:50
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    Комментарии (1)
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    ilichkadr
    1704802749
    Спросить Тедеско о возможной работе в сборной России мог только "Спам-Экспресс". Надо у Массимо спросить, тот даж и раздумывать не будет, на всех четверых рванёт.
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