Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Тренер «Зенита» объяснил трансфер Нино

    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал, что петербургский клуб обратил внимание на лидерские качества защитника Нино, который подписал контракт с клубом 5 января.

    «Нино – это имя, которое всегда было в нашем списке, мы много следили за ним. Нино всегда был на радаре, но по тем или иным причинам переговоры не начались раньше. Нам нужен был игрок с характеристиками лидера в линию защиты, у которого есть все, чтобы помочь нам достичь наших целей.

    Мы стараемся следить за игроками во всех аспектах, даже за пределами поля. Мы хотим создать сильную команду из людей с правильным характером. Нино не является исключением. Он показал себя очень серьезным и профессиональным игроком, а это те качества, которые мы ищем.

    То, что он был капитаном «Флуминенсе» и выигрывал трофеи, придает ему еще больше уверенности в себе. И это важно для нас. У нас молодой состав. Нино прошел через многое и находится в прекрасном возрасте. Мы искали более опытного игрока, который дал бы нам больше уверенности и лидерства на поле.

    У представителей игрока хорошие отношения с клубом, и это облегчило переговоры. Могу сказать, что мы очень довольны, и Нино сделал отличный выбор», – приводит слова Виллиама де Оливейры 777score со ссылкой на Lance!

    • «Зенит» подписал с 26-летним футболистом контракт до конца сезона-2027/28.
    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.

    Новости по теме
    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»
    Стало известно, когда Артур прибудет в расположение «Зенита»
    «Сантос» назвал «Зениту» цену на Жоакима 5
    Источник: 777score.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Номэд
    1704790845
    Для пополнения количества вшивой бразильской диаспоры, чтобы им не скучно было по ночам ламбаду плясать.
    Ответить
    portero
    1704792358
    Может быть и другое объяснение:деньги любят движение, когда имеется движуха всегда что-то к ручкам прилипает....
    Ответить
    Taps
    1704793197
    Нахрена очередной защитник ? Скамейку протирать и бабло отстёгивать ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+