Тренер «Зенита» объяснил трансфер Нино

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра сказал, что петербургский клуб обратил внимание на лидерские качества защитника Нино, который подписал контракт с клубом 5 января.

«Нино – это имя, которое всегда было в нашем списке, мы много следили за ним. Нино всегда был на радаре, но по тем или иным причинам переговоры не начались раньше. Нам нужен был игрок с характеристиками лидера в линию защиты, у которого есть все, чтобы помочь нам достичь наших целей.

Мы стараемся следить за игроками во всех аспектах, даже за пределами поля. Мы хотим создать сильную команду из людей с правильным характером. Нино не является исключением. Он показал себя очень серьезным и профессиональным игроком, а это те качества, которые мы ищем.

То, что он был капитаном «Флуминенсе» и выигрывал трофеи, придает ему еще больше уверенности в себе. И это важно для нас. У нас молодой состав. Нино прошел через многое и находится в прекрасном возрасте. Мы искали более опытного игрока, который дал бы нам больше уверенности и лидерства на поле.

У представителей игрока хорошие отношения с клубом, и это облегчило переговоры. Могу сказать, что мы очень довольны, и Нино сделал отличный выбор», – приводит слова Виллиама де Оливейры 777score со ссылкой на Lance!