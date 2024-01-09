Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, кто из его бывших подопечных мог бы уехать играть в Европу.
– Валерий Карпин недавно призвал российских футболистов уезжать в Европу. Кто из вашего «Спартака» мог бы это сделать?
– Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие.
- Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021 года.
- Под его руководством красно-белые заняли второе место в сезоне-2020/21.
- Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.