Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, кто из его бывших подопечных мог бы уехать играть в Европу.

– Валерий Карпин недавно призвал российских футболистов уезжать в Европу. Кто из вашего «Спартака» мог бы это сделать?

– Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие.