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    • Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

    Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, кто из его бывших подопечных мог бы уехать играть в Европу.

    Валерий Карпин недавно призвал российских футболистов уезжать в Европу. Кто из вашего «Спартака» мог бы это сделать?

    – Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие.

    • Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021 года.
    • Под его руководством красно-белые заняли второе место в сезоне-2020/21.
    • Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.01.2024 10:51
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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704787846
    Тех кого он перечислил полный шлак. Впрочем как и вся свинарня. Их уровень - Пердив. Гыгыгы
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    DOCTOR PENALTY
    1704792471
    Из перечисленных только Маслов. )))
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    ABF
    1704800411
    Гы-гы! Все сидят на лавке в Спартаке, даже Соболев! Ну, тогда Зиньковский с Пруцевым, плюс Дуарте с Хлусевичем, разорвали бы все эти сраные барсы с реалами!
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    zigbert
    1704803140
    Чему тут удивляться, при Тедеско все они играли неплохо.
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