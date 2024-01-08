Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России

Бразильский журналист Фабио Алейшо предположил, почему защитник «Зенита» Марио Фернандес не стремится выучить русский.

«Почему Марио за 12 лет в России не выучил русский? Ленивый, не хочет. Он и по-португальски не так хорошо говорит.

Марио говорит, что русский язык сложный, нет времени», – сказал Алейшо.

ЦСКА купил Фернандеса в 2012 году.

В Москве игрок выступал до 2022 года.

«Зенит» подписал Марио летом 2023 года как свободного агента.

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