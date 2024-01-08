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    • Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России

    Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России

    Бразильский журналист Фабио Алейшо предположил, почему защитник «Зенита» Марио Фернандес не стремится выучить русский.

    «Почему Марио за 12 лет в России не выучил русский? Ленивый, не хочет. Он и по-португальски не так хорошо говорит.

    Марио говорит, что русский язык сложный, нет времени», – сказал Алейшо.

    • ЦСКА купил Фернандеса в 2012 году.
    • В Москве игрок выступал до 2022 года.
    • «Зенит» подписал Марио летом 2023 года как свободного агента.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    08.01.2024 22:39
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    Комментарии (2)
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    _lubitel_
    1704753926
    А на чем же он разговаривает? Гибрид?
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    Slava-Plutov-google
    1704768794
    Потому что тупой
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