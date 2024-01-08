Дюрица рассказал, почему не пожал руку Широкову

Бывший защитник сборной Словакии Ян Дюрица вспомнил резонансные слова Романа Широкова. Тот после очного матча со словаками назвал их «колхозом».

– Роман Широков после победы России над Словакией в отборе к Евро-2012 сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Как ты отнесся к этим словам?

– Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошeл Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится». Меня эти слова всe равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника.

– Символично, что на Евро-2016 «колхоз» отправил Романа Широкова вместе со сборной России домой. Вы оба принимали участие в той игре.

– Я в том матче точно не думал об этом. Не было никакой злости и обиды. Слишком много времени прошло, я уже об этом забыл. Но ты прав, слова могут вернуться бумерангом.