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    Дюрица рассказал, почему не пожал руку Широкову

    Бывший защитник сборной Словакии Ян Дюрица вспомнил резонансные слова Романа Широкова. Тот после очного матча со словаками назвал их «колхозом».

    Роман Широков после победы России над Словакией в отборе к Евро-2012 сказал: «Что вы думали, мы этот колхоз не обыграем?» Как ты отнесся к этим словам?

    – Широков – человек, который говорит то, что у него на уме. У него, помимо той фразы про колхоз, полно всяких высказываний. Думаю, он хотел этим привлечь внимание. Ко мне потом подошeл Саша Самедов и сказал: «Не злись на него. Он простой парень и просто так ребячится». Меня эти слова всe равно зацепили, и в следующем матче против «Зенита» я не пожал Широкову руку, потому что нужно отвечать за слова. Я ведь не оскорблял его и не говорил, что он приехал из какой-то деревни. Надо уважать любые народы, надо уважать соперника.

    – Символично, что на Евро-2016 «колхоз» отправил Романа Широкова вместе со сборной России домой. Вы оба принимали участие в той игре.

    – Я в том матче точно не думал об этом. Не было никакой злости и обиды. Слишком много времени прошло, я уже об этом забыл. Но ты прав, слова могут вернуться бумерангом.

    • Дюрица завершил карьеру в 2019 году.
    • В РПЛ он играл за «Сатурн» и «Локомотив».
    • Выступая в России, Дюрица встречался с российской актрисой Марией Горбань.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2024 16:23
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