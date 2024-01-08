Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру российского полузащитника Алексея Миранчука в гостевом матче 19-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

    «Алексей находится в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его на поле, и он отыграл весь матч. В атаке он проявил себя лучше остальных. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, и если каждый сможет давать нам больше, то мы сможем оставаться на вершине», – сказал Гасперини.

    • В игре с римлянами Миранчук отдал голевой пас.
    • Всего в 15 матчах нынешнего сезона за «Аталанту» россиянин забил 2 гола и отдал 3 передачи.

    Новости по теме
    Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»
    Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»
    Агент ответил, уйдет ли Миранчук из «Аталанты» зимой
    Источник: TuttoAtalanta.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2024 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+