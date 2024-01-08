Главный тренер «Аталанты» похвалил Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру российского полузащитника Алексея Миранчука в гостевом матче 19-го тура Серии A с «Ромой» (1:1).

«Алексей находится в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его на поле, и он отыграл весь матч. В атаке он проявил себя лучше остальных. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, и если каждый сможет давать нам больше, то мы сможем оставаться на вершине», – сказал Гасперини.