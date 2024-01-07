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    • Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор

    Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор

    Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан, оценил новость, что футболистам «Уфы» предложили оплатить сбор за свой счет.

    «Игрокам предложено провести сборы за свой счeт? Первый раз слышу от вас эту информацию. Обращайтесь к главному тренеру, он занимается сборами. Все условия, чтобы провести сборы, на сегодняшний день у футбольного клуба «Уфа» есть. Не знаю, что это за новости, но смешно, что футболисты сами себе оплачивают сборы. Такое слышу первый раз. Такое вообще бывает?» – сказал Хабибов.

    • «Уфа» в 2013-2022 годах была в РПЛ.
    • Сейчас клуб в Золотой лиге Лиги А Второй лиги.
    • Команду возглавляет Евгений Харлачев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2024 13:32
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    Комментарии (3)
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    Napaleon Banapart
    1704623727
    ...Все условия, чтобы провести сборы, на сегодняшний день у футбольного клуба «Уфа» есть... В Норильске на базе сборной по биатлону...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1704640362
    Ты точно министр дружище)
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    VPERDIV SPARTAK
    1704640689
    первый раз слышу и удивлен )) Вот так министр спорта)
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