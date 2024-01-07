Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан, оценил новость, что футболистам «Уфы» предложили оплатить сбор за свой счет.

«Игрокам предложено провести сборы за свой счeт? Первый раз слышу от вас эту информацию. Обращайтесь к главному тренеру, он занимается сборами. Все условия, чтобы провести сборы, на сегодняшний день у футбольного клуба «Уфа» есть. Не знаю, что это за новости, но смешно, что футболисты сами себе оплачивают сборы. Такое слышу первый раз. Такое вообще бывает?» – сказал Хабибов.