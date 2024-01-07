Игрокам «Уфы» предложили самостоятельно оплатить сборы

В «Уфе» есть финансовые проблемы. Игрокам предложили самим оплатить сборы.

«Ключевые решения там должны быть приняты/озвучены 14 января – и по новому гендиру (мелькала фамилия Михаила Лукьянова, ранее работавшего в мини-футболе), под которого должны выделить финансирование, и по исполнительному директору Сергею Фельдману. На последнем многое завязано, он может и остаться.

Пока же в клубе происходят удивительные вещи. То, что у «Уфы» еще не проплачен сбор в Турции, я писал. Но есть новость и похлеще: первый домашний этап подготовки игрокам предложено провести практически за свой счет. К их услугам будет манеж, а питание и проживание они должны оплатить сами. Футболисты в шоке…

В клубе уже образовались долги: в конце декабря выплатили зарплату за октябрь. То есть висят два месяца плюс премии. Плановое финансирование, заложенное на 2024 год, естественно, будет – но как разрулится вопрос с провисшими месяцами?

Сага о том, что у каждого результата всегда есть своя цена. «Уфа» выполнила задачу в летне-осеннем первенстве «золотой» группы буферной зоны. После фальстарта, поменяв тренера, «фиолетовые» втопили: восемь побед в последних десяти турах подняли их на второе место. Но на этот прорыв были потрачены деньги, предназначавшиеся на более длительный срок. Патроны клуба посчитали, что такой ценой результат не нужен. И что это путь в долговую яму. Будь частный клуб, финансовый гештальт, возможно, закрыли бы быстро, но «Уфа» – бюджетная структура.

Что будет дальше – посмотрим. Игроки по приезду в столицу Башкирии намерены пообщаться с руководством. Может дойти и до бойкота. Футболисты в произошедшем точно не виноваты», – сообщил источник.