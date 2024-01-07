«Родина» арендовала форварда «Рубина»

«Родина» объявила об аренде нападающего «Рубина» Даниила Кузнецова. Она рассчитана до конца сезона.

«Даниил – действующий игрок сборной России, в нынешнем сезоне провел два матча против олимпийской сборной Египта, также в его послужном списке матчи за различные юношеские сборные страны.

Мы рады приветствовать Даниила в «Родине»! Даня, желаем тебе яркой игры, максимальной реализации своего таланта и побед вместе с нашей командой!» – написали москвичи.