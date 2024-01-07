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    «Родина» арендовала форварда «Рубина»

    «Родина» объявила об аренде нападающего «Рубина» Даниила Кузнецова. Она рассчитана до конца сезона.

    «Даниил – действующий игрок сборной России, в нынешнем сезоне провел два матча против олимпийской сборной Египта, также в его послужном списке матчи за различные юношеские сборные страны.

    Мы рады приветствовать Даниила в «Родине»! Даня, желаем тебе яркой игры, максимальной реализации своего таланта и побед вместе с нашей командой!» – написали москвичи.

    • 20-летний игрок стоит 500 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Кузнецова 3 матча.
    • Кузнецов – воспитанник «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Родины»

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    07.01.2024 13:01
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