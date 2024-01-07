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    Рианчо ответил, найдет ли Абаскаль работу после «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Думаю, после «Спартака» Абаскаль не останется без работы. Конечно, многое зависит от того, при каких обстоятельствах он оттуда уйдет, но, мне кажется, на молодого и талантливого тренера будет спрос. «Спартак» – популярный клуб, если Абаскаль выиграет с ним трофей в этом сезоне, ему будет проще трудоустроиться в Европе», – сказал Рианчо.

    • Абаскаль в «Спартаке» с 2022 года.
    • До этого он тренировал «Базель».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2024 11:22
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    Комментарии (21)
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    BlackMurder
    1704616390
    Это где спартак популярный клуб? Я популярных клубов в россии не знаю вообще , одно дно , которое пытается за счет легионеров тянуть, единственный игрок в Рашке был это Халк и то зенита) остальные дно, как и все тренера
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    Дядя Серёжа
    1704616415
    А ему потом надо будет работать?
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    Петер круче мАсквы
    1704619053
    Без работы не останется. Он же срамтак тренирует. Будет работать на улице Красных Фонарей на мужской лад. :)))
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    fakeid
    1704620718
    ну если объективно - то запросто найдёт. не самый топ, но 3-7 места чемпов. в барсе был, в севилье был, в базеле был, хряки в топ-100 клубов, вроде, входят. сколько там стран в европе сейчас? где-то 50 с небольшим. откидываем андорры и сан-марины — ну пусть будет 25 стран, в каждой из которых наберётся по 4 сильных клуба (для своей местности). и никто не отменял чемпионшип, куда, наверное, попасть тоже престижно. в общем, рыжий не пропадёт, резюме для его лет уже довольно приличное.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704624744
    Будет маяться, никому не нужный, как предыдущий физрук! Гыгыгы
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    rac531
    1704627096
    Не в пример этому кретину рианчо, который вынужден на Бомбардире подрабатывать)
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    slavutiq70
    1704627313
    Думаю и Спартак и Абаскаль не чего не потеряют от расставания и каждый пойдёт своей дорогой ...
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    zigbert
    1704632673
    От результатов работы в Спартаке конечно будет зависеть многое. Но все же тренер начинающий и все у него впереди.
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