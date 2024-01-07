Рианчо ответил, найдет ли Абаскаль работу после «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Думаю, после «Спартака» Абаскаль не останется без работы. Конечно, многое зависит от того, при каких обстоятельствах он оттуда уйдет, но, мне кажется, на молодого и талантливого тренера будет спрос. «Спартак» – популярный клуб, если Абаскаль выиграет с ним трофей в этом сезоне, ему будет проще трудоустроиться в Европе», – сказал Рианчо.