Ещенко: «Я рэкетир – недавно за долги забрал машину»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о финансовой составляющей.

«Пытались хоть раз развести на деньги? Конечно. Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как‑то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир (смеется). Сначала даешь людям деньги, ждешь‑ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать.

Бизнесом, как и футболом, нужно уметь заниматься, легких денег нигде не бывает. Не может бухгалтер профессионально играть в футбол. Если хочешь вкладывать деньги, ты должен знать о бизнесе все, иначе останешься с пустыми карманами. А мы, футболисты, как зачастую делаем? Дядя нашептал: «Доход – выше крыши, с тебя только деньги, а все остальное мы сделаем сами». В футболе же форма постирана, комната убрана – только выходи и играй, ни о чем не думай. Вот и отдаешь деньги непонятно кому», – сказал Ещенко.

39-летний Ещенко работает в системе «Кубани».

Он завершил игровую карьеру в прошлом году.

Ещенко брал РПЛ со «Спартаком».

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