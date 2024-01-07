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    Ещенко: «Я рэкетир – недавно за долги забрал машину»

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о финансовой составляющей.

    «Пытались хоть раз развести на деньги? Конечно. Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как‑то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир (смеется). Сначала даешь людям деньги, ждешь‑ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать.

    Бизнесом, как и футболом, нужно уметь заниматься, легких денег нигде не бывает. Не может бухгалтер профессионально играть в футбол. Если хочешь вкладывать деньги, ты должен знать о бизнесе все, иначе останешься с пустыми карманами. А мы, футболисты, как зачастую делаем? Дядя нашептал: «Доход – выше крыши, с тебя только деньги, а все остальное мы сделаем сами». В футболе же форма постирана, комната убрана – только выходи и играй, ни о чем не думай. Вот и отдаешь деньги непонятно кому», – сказал Ещенко.

    • 39-летний Ещенко работает в системе «Кубани».
    • Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Ещенко брал РПЛ со «Спартаком».

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2024 00:36
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    Комментарии (8)
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1704578081
    У нас в России свои же люди могут развести бедных, главное себе по больше нахапать. С возрастом начинаешь понимать, что ни кто тебе в этой жизни не поможет, ну и должность тебе большую не дадут, везде по связям. Образование щас за деньги покупают. Я жду перемены, при нынешних властях только повышается всё будет и даже на каток платно пускают ))
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704603426
    Футболисты как и все,ничто им не чуждо:рекетиры,торговцы,дрочилы
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    Айболид
    1704615747
    Первый рэкетир , у которого поверх спорт.костюма одеты стринги .
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    Каратель
    1704633387
    Походу у питорских гыгыгалок забрал мотор,уж очень шумно они свои секеля дергают
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