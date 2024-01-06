Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ещенко рассказал, как едва не погиб в ДТП

    Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко рассказал, что мог погибнуть в ДТП.

    «Вздрагиваю ли я спустя годы, проезжая в Краснодаре мимо места ДТП? Отпереживал ещe тогда. Там же после меня ещe несколько человек влетели в столбы, после чего положили лежачих полицейских, поставили светофор и повесили камеры. Теперь не поразгонишься особо.

    Понимаю, что чудил за рулeм? Не скажу, что чудил. Машина развивает бешеную скорость, ею надо уметь управлять, а я не справился. Отвернулся на три секунды – влетел в столб…

    Что сказали в «Кубани», когда узнали? Все в шоке были, переживали. Я и сам испугался. В аварии рассeк губу, думал, что всe обошлось. Наутро приехал на тренировку, переоделся и почувствовал, что побаливает боковая связка колена. В итоге пропустил месяц в концовке сезона.

    Когда летел в столб, жизнь пробежала перед глазами? Даже не успел ни о чeм подумать. Только когда выбрался из разрушенной машины, понял, что случилось, как мне повезло остаться в живых. Ещe ходил и собирал карточки со своим изображением, чтобы никто не узнал, что это я в ДТП попал», – рассказал игрок.

    • 39-летний Ещенко работает в системе «Кубани».
    • Он завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • Ещенко брал РПЛ со «Спартаком».

    Новости по теме
    Ещенко рассказал, каким Роберто Карлос был в повседневной жизни
    Ещенко: «Я рэкетир – недавно за долги забрал машину» 8
    Ещенко объяснил, почему у Шатова прозвище Опухоль 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2024 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+