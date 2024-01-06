Ещенко рассказал, как едва не погиб в ДТП

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко рассказал, что мог погибнуть в ДТП.

«Вздрагиваю ли я спустя годы, проезжая в Краснодаре мимо места ДТП? Отпереживал ещe тогда. Там же после меня ещe несколько человек влетели в столбы, после чего положили лежачих полицейских, поставили светофор и повесили камеры. Теперь не поразгонишься особо.

Понимаю, что чудил за рулeм? Не скажу, что чудил. Машина развивает бешеную скорость, ею надо уметь управлять, а я не справился. Отвернулся на три секунды – влетел в столб…

Что сказали в «Кубани», когда узнали? Все в шоке были, переживали. Я и сам испугался. В аварии рассeк губу, думал, что всe обошлось. Наутро приехал на тренировку, переоделся и почувствовал, что побаливает боковая связка колена. В итоге пропустил месяц в концовке сезона.

Когда летел в столб, жизнь пробежала перед глазами? Даже не успел ни о чeм подумать. Только когда выбрался из разрушенной машины, понял, что случилось, как мне повезло остаться в живых. Ещe ходил и собирал карточки со своим изображением, чтобы никто не узнал, что это я в ДТП попал», – рассказал игрок.