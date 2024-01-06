Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса из ОАЭ в Нидерланды

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова дала комментарий по поводу рисков для Квинси Промеса, находящегося в Дубае.

Сообщалось, что футболист отметил в ОАЭ день рождения (4 января) и выложил соответствующие фото в соцсетях.

Прокуратура Нидерландов может зафиксировать пребывание Промеса в арабской стране и сделать запрос об экстрадиции.

Спартаковца осудили на родине за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.

– Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?

– Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток