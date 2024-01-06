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    • Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса из ОАЭ в Нидерланды

    Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса из ОАЭ в Нидерланды

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова дала комментарий по поводу рисков для Квинси Промеса, находящегося в Дубае.

    • Сообщалось, что футболист отметил в ОАЭ день рождения (4 января) и выложил соответствующие фото в соцсетях.
    • Прокуратура Нидерландов может зафиксировать пребывание Промеса в арабской стране и сделать запрос об экстрадиции.
    • Спартаковца осудили на родине за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.

    – Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?

    – Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Sport24

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    06.01.2024 16:40
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    Комментарии (13)
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    Project Бабангида
    1704549151
    ну наконец то всё прояснилось. а то Квинси с 4 января как кнопку "отправить" по пьяни нажал, белый как мел сидит
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704552020
    Спартак уже отправил СМС в Нидерланды:костьми ляжем а Антоху не отдадим
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    FReeMan1409
    1704554608
    Ну вот всё и разъяснили, а то тут бледноголубые петушки раскукарекались с утра !!! )))
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    witalik
    1704556988
    Какая лояльная, либеральная госпожа Завьялова. А если ее братца подрежет этот уголовник, или детей ейных на кокс подсадит? Интересна будет реакция сей ручной адвокатессы: что дороже гол уголовника или здоровье собственных близких?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704560859
    Уголовника уже спрятали от греха подальше в тарасовской малине. Гыгыгы
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    Krics
    1704567041
    Обломали праздник помойке,ихмо.
    Ответить
    Exnaton
    1704640900
    Да забирайте его уже...
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