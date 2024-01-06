Реакция «Спартака» на возможную экстрадицию Промеса из ОАЭ в Нидерланды

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова дала комментарий по поводу рисков для Квинси Промеса, находящегося в Дубае.
- Сообщалось, что футболист отметил в ОАЭ день рождения (4 января) и выложил соответствующие фото в соцсетях.
- Прокуратура Нидерландов может зафиксировать пребывание Промеса в арабской стране и сделать запрос об экстрадиции.
- Спартаковца осудили на родине за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.
– Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны?
– Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит.
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