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    • Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации фото со дня рождения в Дубае

    Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации фото со дня рождения в Дубае

    Квинси Промес может не вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

    Футболисту «Спартака» грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации в соцсетях фотографий со дня рождения в Дубае.

    Голландская прокуратура может зафиксировать пребывание Промеса в ОАЭ и сделать запрос об экстрадиции.

    • В этом сезоне спартаковец забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с клубом был автоматически продлен до 2025 года.
    • Промеса осудили в Нидерландах за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.

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    Источник: Voetbalzone

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    06.01.2024 15:43
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    Комментарии (38)
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    Бомбардиръ
    1704547545
    Теперь видно, что этот хрюшка уже успел соскучиться по своей родине) https://bombardir.ru/news/716615-promes-otvetil-gde-provedet-zimniy-otpusk
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    Cleaner
    1704547608
    Лет на 15 экстрадируют. А потом вышлют из Нидерландов в Тарасовку! А стыдно за Спартака...(((
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    Semenycch
    1704550219
    Туда ему и дорога! Преступник должен сидеть в тюрьме!
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1704552559
    фейковая "новость", Промесу ничего ровным счётом не грозит в ОАЭ, поскольку приговоры по его делам не вступили в силу, по делу с братом находится на апелляции; в Эмиратах нет дебилов в судах в отличие от их наличия на сайте Бомбардира)
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    saf05
    1704553654
    Давно пора
    Ответить
    Алексей З
    1704555449
    Судя по комментам , больше всего озабочены бмжы. Да не бздите, выже цвет российского футбола, бессменные чемпионы , а в душе как были лузерами ими и остались.
    Ответить
    NewLife
    1704556085
    Это мутная газетенка, на заметку в которой, как мухи на говно, слетелась вся хейтерская пздбратия. О том, насколько хорошо осведомлена эта помойка, говорит хотя бы то, что она называет Промеса нападающим ЦСКА.)))))))
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    АлексМак
    1704557284
    ...поделом,- уголовнику не место в клубе, который считает себя народным.
    Ответить
    YourFear
    1704561504
    Сриптак логово для питарасов уголовников, Ещенко в стрингах не зря там позировал, и де Зуев не зря прокачивал, и болеют за ромбик дырявые тампоны розовые, которым яйца на лицо положили
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    моэм
    1704600884
    1.Надо быть идиотом , чтобы так в открытую "дразнить собак"___2. По первости экстрадиция была только по приговору , но ЕС и англосаксы присвоили себе право делать это уже по подозрению....и много народа годы держали в КПЗ или просто угробили в тюрьме ничего не доказав , самый известный случай это Президент Югославии Милошевич убитый в Гааге ....вывод ЕС - это правовой нигилизм . проще - беспредел ..
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