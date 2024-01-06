Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации фото со дня рождения в Дубае

Квинси Промес может не вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.
Футболисту «Спартака» грозит экстрадиция в Нидерланды из-за публикации в соцсетях фотографий со дня рождения в Дубае.
Голландская прокуратура может зафиксировать пребывание Промеса в ОАЭ и сделать запрос об экстрадиции.
- В этом сезоне спартаковец забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с клубом был автоматически продлен до 2025 года.
- Промеса осудили в Нидерландах за нападение с ножом на двоюродного брата, а также подозревают его в причастности к контрабанде наркотиков.