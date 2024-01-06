Экс-тренеру «Локомотива» предложили возглавить азиатскую сборную

Игорь Черевченко дал комментарий по поводу своего будущего.

«Был интерес от двух клубов РПЛ: звонили и узнавали, однако до конкретного предложения дело не дошло, поэтому что это за команды, нет смысла говорить. Зачем обсуждать то, что не случилось?

Есть предложение от одной азиатской сборной – мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня.

Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте – вернуться работать в Россию, в РПЛ», – сказал Черевченко.