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    • Экс-тренеру «Локомотива» предложили возглавить азиатскую сборную

    Экс-тренеру «Локомотива» предложили возглавить азиатскую сборную

    Игорь Черевченко дал комментарий по поводу своего будущего.

    «Был интерес от двух клубов РПЛ: звонили и узнавали, однако до конкретного предложения дело не дошло, поэтому что это за команды, нет смысла говорить. Зачем обсуждать то, что не случилось?

    Есть предложение от одной азиатской сборной – мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня.

    Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте – вернуться работать в Россию, в РПЛ», – сказал Черевченко.

    • 31 декабря истек контракт тренера с «Истиклолом».
    • Ранее Черевченко работал в «Локомотиве», «Балтике», тульском «Арсенале» и «Химках».

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    Источник: Sport24

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    06.01.2024 13:15
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