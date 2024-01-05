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    • Асатиани – об отстранении России: «По такой логике США нужно отстранить навсегда»

    Асатиани – об отстранении России: «По такой логике США нужно отстранить навсегда»

    Бывший защитник «Локомотива» Малхаз Асатиани прокомментировал отстранение России от международного футбола.

    • Россию отстранили в феврале 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

    – Какое сейчас отношение к России в Грузии?

    – У России и Грузии долгая история взаимоотношений, у людей могут быть претензии к правительствам стран, но не друг к другу. Нас объединяют музыка, вера, искусство, друзья. Политика должна уходить на второй план в человеческих отношениях, так же и в спорте.

    Всякие люди, конечно, бывают. Кто‑то хотел запретить русскую музыку, искусство, поэтов в Грузии, но при чем это здесь? Я люблю послушать музыку Виктора Цоя, Михаила Шуфутинского, еще много хороших песен, почему мне это кто‑то должен запрещать? Также я против того, чтобы русским спортсменам запрещали выступать за рубежом. Негатив между обычными людьми не должен существовать из‑за различной политики руководителей страны.

    Желаю, чтобы отношения между нашими странами наладились на всех уровнях, а российские спортсмены вернулись на международную арену. Спортсмен не влияет на политику, он тут ни при чем. Американцы за всю историю США сделали очень много гадостей, по такой логике их спортсменов нужно отстранить навсегда, но они играют и участвуют в соревнованиях.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2024 22:25
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1704485504
    Вот когда Россия за США помимо гадостей будет экономический успех перенимать, тогда и ее никто отстранять не будет. 3% мирового ВВП откуда хочешь можно исключить и даже не почувствовать.
    Ответить
    Алексей З
    1704485628
    Кто ты есть Асатиани ? Вахтанг Кикабидзе после агрессии 8-го года не посещал Россию, а ты даже и не в курсе наверно.
    Ответить
    FReeMan1409
    1704487217
    Наивный грузинский юноша - "да кто же его посадит - он же памятник" !)))
    Ответить
    Давид59
    1704491955
    За пафосом очень хорошо скрытые передёргивания фактов. Например о спортсменах, которые никак не в политике. А как насчёт Газзаева, биатлониста Тихонова, Третьяка, Родниной, Навки? И ещё сотни лизоблюдов, которые слились в экстазе с властью.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704512720
    ВША страна террорист номер один, развязавшая в мире за всю их коротенькую историю более 200 войн. После их вмешательства остаётся только хаос и разруха. Гыгыгы
    Ответить
    YourFear
    1704517702
    Даже если и вернут, к этому времени уедут все норм легионеры, и рейтинг опять повышать годами будем, с таким уровнем игры
    Ответить
    Oldtrafford83
    1704521307
    Полностью согласен с Малхазом
    Ответить
    SLADE2019
    1704528392
    Действительно, кто этот Асатиани, кто он такой? Когда спортсмены что то говорят про политику, то это в принципе неинтересно, даже, когда спортсмены с большой буквы. А здесь, извиняюсь, он здоровье как-никак тратил, обыкновенный проходной игрочишка. Искали, наверное именно грузинского футболиста. Ну да ладно, это дело Матча. Мне же это неинтересно.
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    TIMOTHY
    1704531603
    СССР тоже никогда не отстраняли в спорте! А ведь был и Вьетнам и Афганистан и качели с Кубой и прочие мелочи... почему не отстраняли!?
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1704540237
    РОССИЯ ВЕПЕРЕД!!!
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