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    Динамовца Лещука упрекнули в лицемерии

    Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил отношение к медиафутболу со стороны профессионалов.

    Андрей Аршавин говорит, что, на его взгляд, медиафутбол – ненастоящий футбол. Можешь его переубедить?

    – Зачем мне переубеждать человека, которому это неинтересно? У него такая позиция, а миллионы молодых людей ему скажут обратное.

    Гильермо Абаскаль раздраженно о Медиалиге отзывался, за что получил от тебя публичную отповедь – пускай, мол, сам попробует и поймет, насколько это непросто.

    – Он думает, что это просто – но это совершенно не так. А вот после игры с «Динамо» и общения с Марцелом Личкой у меня совершенно противоположные эмоции. Вот кто все понимает! Когда человек увидел 22 с половиной тысячи на «Динамо» в минусовую температуру, то просто был в шоке. Поражался: «Разве такое возможно?!» Очень приятный мужчина, общительный, с чувством юмора – в общем, большой молодец! Посмотрел на трибуны и понял, что мы не какие-то там халявщики, которые просто так получают деньги.

    Мы хотим играть в футбол, равняемся на футболистов РПЛ, стремимся с ними конкурировать. И это всем интересно. Знаю, что даже игроки Премьер-лиги смотрят челленджи, выпуски с нашим участием. Игорь Лещук, правда, сказал, что не знает, что такое Медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие!

    • Кузнецов в декабре отказался переходить в «Енисей» по семейным обстоятельствам.
    • 2DROTS выступали в двух розыгрышах Фонбет Кубка России.
    • Новый сезон Медиалиги стартует весной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2024 18:02
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    Петер круче мАсквы
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    Цену себе набивает. Что за клоун?
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