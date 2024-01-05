Динамовца Лещука упрекнули в лицемерии

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил отношение к медиафутболу со стороны профессионалов.

– Андрей Аршавин говорит, что, на его взгляд, медиафутбол – ненастоящий футбол. Можешь его переубедить?

– Зачем мне переубеждать человека, которому это неинтересно? У него такая позиция, а миллионы молодых людей ему скажут обратное.

– Гильермо Абаскаль раздраженно о Медиалиге отзывался, за что получил от тебя публичную отповедь – пускай, мол, сам попробует и поймет, насколько это непросто.

– Он думает, что это просто – но это совершенно не так. А вот после игры с «Динамо» и общения с Марцелом Личкой у меня совершенно противоположные эмоции. Вот кто все понимает! Когда человек увидел 22 с половиной тысячи на «Динамо» в минусовую температуру, то просто был в шоке. Поражался: «Разве такое возможно?!» Очень приятный мужчина, общительный, с чувством юмора – в общем, большой молодец! Посмотрел на трибуны и понял, что мы не какие-то там халявщики, которые просто так получают деньги.

Мы хотим играть в футбол, равняемся на футболистов РПЛ, стремимся с ними конкурировать. И это всем интересно. Знаю, что даже игроки Премьер-лиги смотрят челленджи, выпуски с нашим участием. Игорь Лещук, правда, сказал, что не знает, что такое Медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие!