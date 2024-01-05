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    • Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»

    Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»

    Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа спросили про отъезд футболистов в сборные.

    • Мохамед Салах отправится на Кубок Африки в составе Египта.
    • Ватару Эндо будет выступать за сборную Японии на Кубке Азии в Катаре.
    • Турниры пройдут в январе-феврале.

    «Я сказал им, что буду лжив, если пожелаю удачи. Я не слишком бы расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.

    Я все-таки пожелал им удачи и вернуться здоровыми.

    Мы должны принять это, мы справимся. Почти уверен, что найдем выход», – сказал Клопп.

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    Источник: ВВС

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    05.01.2024 16:40
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    Комментарии (3)
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    k611
    1704464906
    Интересы клуба превыше всего
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    YourFear
    1704521671
    На зло ему пройдут как можно дальше
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    zigbert
    1704522727
    Такие мысли были бы у любого тренера на его месте.
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