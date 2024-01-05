Клопп: «Не слишком расстроюсь, если сборные Салаха и Эндо вылетят на групповом этапе»

Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа спросили про отъезд футболистов в сборные.

Мохамед Салах отправится на Кубок Африки в составе Египта.

Ватару Эндо будет выступать за сборную Японии на Кубке Азии в Катаре.

Турниры пройдут в январе-феврале.

«Я сказал им, что буду лжив, если пожелаю удачи. Я не слишком бы расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.

Я все-таки пожелал им удачи и вернуться здоровыми.

Мы должны принять это, мы справимся. Почти уверен, что найдем выход», – сказал Клопп.