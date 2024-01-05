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    Орлов прокомментировал трансфер Педро в «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса» в «Зенит». Сообщалось, что сумма сделки составила 9 миллонов евро.

    – То, что Педро появится в «Зените», – это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона.

    Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.

    – Как вы относитесь к информации о том, что «Зениту» Педро обошелся в 9 миллионов евро?

    – Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.

    Властимил Петржела, комментируя переход Педро в «Зенит», заявил, что в петербургской команде должны играть россияне, в том числе из клубной академии.

    – При Петржеле «Зенит» показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать.

    Это – экономика. Прекрасный пример в этом плане – Малком. Он пришел в «Зенит» за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь Малком оказался в «Зените» достаточно молодым – ему было 22 года.

    Что касается своих воспитанников – посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов РПЛ. Уходят они из «Зенита», между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол – это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца? В то же время Сергей Семак дает шанс всем – он никого из академии не «закрывает».

    Но подобных Аршавину, мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с «Нефтчи» лучший на поле – это Барриос, а не, скажем, Круговой с Мостовым, которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.

    • «Зенит» реализовал право преимущественного выкупа Педро.
    • Он провел 21 матч за главную команду «Коринтианса» и забил 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2024 13:44
    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1704453169
    Педро и лазурный Зенит созданы друг для друга...)))
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    WE ARE FOR PETER
    1704456462
    Сергеевич как всегда и грамотно!! Добавить нечего
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    TIMOTHY
    1704457702
    Орлов молодец,все четко
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