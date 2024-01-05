Орлов прокомментировал трансфер Педро в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе 17-летнего нападающего Педро из «Коринтианса» в «Зенит». Сообщалось, что сумма сделки составила 9 миллонов евро.

– То, что Педро появится в «Зените», – это абсолютно точно. Ему сейчас 17 лет, но 5 февраля исполняется 18, так что его заявят на вторую часть сезона.

Причем, насколько я знаю, он сам изъявил желание приехать в Петербург в январе, чтобы здесь 12 числа пройти медицинское обследование, познакомиться с командой и вместе с ней отсюда лететь на сборы.

– Как вы относитесь к информации о том, что «Зениту» Педро обошелся в 9 миллионов евро?

– Это фантазии автора, выдавшего эту информацию. Сумма не соответствует действительности и сильно завышена.

– Властимил Петржела, комментируя переход Педро в «Зенит», заявил, что в петербургской команде должны играть россияне, в том числе из клубной академии.

– При Петржеле «Зенит» показывал веселый футбол, и мы ему за это благодарны. Но что касается нынешней ситуации, то не стоит забывать, что все топ‑клубы ищут молодые таланты и берут их не только для себя, но и для того, чтобы потом выгодно продать.

Это – экономика. Прекрасный пример в этом плане – Малком. Он пришел в «Зенит» за 40 миллионов евро, а ушел за 60. Это половина содержания клуба за сезон. А в целом это можно назвать стратегией и развитием, ведь Малком оказался в «Зените» достаточно молодым – ему было 22 года.

Что касается своих воспитанников – посмотрите, сколько их играет в основных составах клубов РПЛ. Уходят они из «Зенита», между прочим, тоже не бесплатно, потому что сейчас футбол – это бизнес. Так почему не взять молодого способного бразильца? В то же время Сергей Семак дает шанс всем – он никого из академии не «закрывает».

Но подобных Аршавину, мы, увы, пока не видим. Более того, почему в товарищеском матче с «Нефтчи» лучший на поле – это Барриос, а не, скажем, Круговой с Мостовым, которым надо доказывать и завоевывать место в стартовом составе? В любой игре нужны старание и желание показать все, на что способен.