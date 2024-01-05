Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Булыкин — о «Зените»: «Пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами»

    Булыкин — о «Зените»: «Пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами»

    Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России 44-летний Дмитрий Булыкин выразил надежду, что борьба за победу в РПЛ будет идти до последних туров с участием нескольких команд.

    «Во второй части сезона РПЛ хотелось бы конкуренции в борьбе за первое место. Приятнее же смотреть, когда в какой-нибудь Англии или Германии идет битва за первую строчку.

    Хотелось бы, чтобы у нас тоже были битвы за чемпионство до последних туров, а принимало в этом участие четыре или пять команд. Тогда наш уровень футбола будет расти. Еще хотелось бы, чтобы уровень нашего футбола был повыше.

    В первой части сезона была интрига. Но, думаю, после перерыва «Зенит» вновь сможет обосноваться на первом месте. По бюджету, легионерам и длине скамейки вряд ли кто-то сможет с ними конкурировать.

    «Зениту» это нравится – пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами. Я считаю, что главное – воспитывать своих футболистов и делать конкурентный чемпионат, чтобы все были довольны», – сказал Булыкин.

    • «Краснодар» завершил первую часть сезона-2023/24 РПЛ на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Следом за ним идет «Зенит» (36), а замыкает тройку лучших команд «Динамо» (32).
    • «Зенит» выигрывал последние пять чемпионатов России.

    Новости по теме
    Дюрица назвал российского тренера, на занятиях которого засыпал
    «Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов 2
    Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2024 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Петер круче мАсквы
    1704450553
    Обиженный, в санном углу плачет. :)))
    Ответить
    Светлана-Николаева-google
    1704469383
    Петер он всё правильно и довольно дружелюбно по полочкам разложил...Что тебе тут не нравится?!
    Ответить
    YourFear
    1704521940
    Да уж, у других клубов воспитанники результат делают, конечно, такие ущербы, и каждый говорит одно и тоже, заучили текста непонятные, чтобы никто не забыл о существовании, и ноют, только когда при Манчини и Луческу Зенит был 3, все молчали про это, лицемерные клоуны
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+