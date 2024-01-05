Булыкин — о «Зените»: «Пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами»

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России 44-летний Дмитрий Булыкин выразил надежду, что борьба за победу в РПЛ будет идти до последних туров с участием нескольких команд.
«Во второй части сезона РПЛ хотелось бы конкуренции в борьбе за первое место. Приятнее же смотреть, когда в какой-нибудь Англии или Германии идет битва за первую строчку.
Хотелось бы, чтобы у нас тоже были битвы за чемпионство до последних туров, а принимало в этом участие четыре или пять команд. Тогда наш уровень футбола будет расти. Еще хотелось бы, чтобы уровень нашего футбола был повыше.
В первой части сезона была интрига. Но, думаю, после перерыва «Зенит» вновь сможет обосноваться на первом месте. По бюджету, легионерам и длине скамейки вряд ли кто-то сможет с ними конкурировать.
«Зениту» это нравится – пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами. Я считаю, что главное – воспитывать своих футболистов и делать конкурентный чемпионат, чтобы все были довольны», – сказал Булыкин.
- «Краснодар» завершил первую часть сезона-2023/24 РПЛ на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Следом за ним идет «Зенит» (36), а замыкает тройку лучших команд «Динамо» (32).
- «Зенит» выигрывал последние пять чемпионатов России.