Алдонин объяснил рост конкуренции в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, «Ротора», «Мордовии», нижегородской «Волги» и сборной России Евгений Алдонин считает, что в РПЛ подрос средний уровень команд.
«Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь сказался уход Малкома, которого достойно заменить сложно.
Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», – сказал Алдонин.
- Малком летом ушел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».
- В РПЛ после 18 туров лидирует «Краснодар» с 38 очками. У «Зенита» 36 очков.
- Команды на местах с восьмого по третье набрали от 28 до 32 очков.