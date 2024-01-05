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    Алдонин объяснил рост конкуренции в РПЛ

    Бывший футболист ЦСКА, «Ротора», «Мордовии», нижегородской «Волги» и сборной России Евгений Алдонин считает, что в РПЛ подрос средний уровень команд.

    «Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь сказался уход Малкома, которого достойно заменить сложно.

    Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», – сказал Алдонин.

    • Малком летом ушел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».
    • В РПЛ после 18 туров лидирует «Краснодар» с 38 очками. У «Зенита» 36 очков.
    • Команды на местах с восьмого по третье набрали от 28 до 32 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2024 12:35
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