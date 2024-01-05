Алдонин объяснил рост конкуренции в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, «Ротора», «Мордовии», нижегородской «Волги» и сборной России Евгений Алдонин считает, что в РПЛ подрос средний уровень команд.

«Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь сказался уход Малкома, которого достойно заменить сложно.

Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», – сказал Алдонин.