«Флуминенсе» попрощался с Нино

«Флуминенсе» в официальном аккаунте клуба в одной из социальных сетей назвал 26-летнего Нино, который перешел в «Зенит», одним из величайших защитников в истории клуба. Петербургский клуб ранее объявил о трансфере игрока, с которым подписал контракт до лета 2028 года.

«Нино, футбольный клуб «Флуминенсе» может выразить тебе только благодарность. Твой путь здесь сделал тебя одним из величайших защитников в истории этого клуба. Мы желаем тебе успехов в твоем новом вызове, капитан. Здесь всегда будет твой дом», – говорится в сообщении.