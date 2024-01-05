Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Флуминенсе» попрощался с Нино

    «Флуминенсе» в официальном аккаунте клуба в одной из социальных сетей назвал 26-летнего Нино, который перешел в «Зенит», одним из величайших защитников в истории клуба. Петербургский клуб ранее объявил о трансфере игрока, с которым подписал контракт до лета 2028 года.

    «Нино, футбольный клуб «Флуминенсе» может выразить тебе только благодарность. Твой путь здесь сделал тебя одним из величайших защитников в истории этого клуба. Мы желаем тебе успехов в твоем новом вызове, капитан. Здесь всегда будет твой дом», – говорится в сообщении.

    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.

    Новости по теме
    «Зенит» объявил о трансфере Артура за 18 миллионов 2
    Журналист Алейшо ответил, почему Марио Фернандес не выучил русский за 12 лет в России
    Экс-зенитовец Евсеев: «Дзюба – веселый, рот не закрывается» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2024 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+