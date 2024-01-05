«Флуминенсе» попрощался с Нино

«Флуминенсе» в официальном аккаунте клуба в одной из социальных сетей назвал 26-летнего Нино, который перешел в «Зенит», одним из величайших защитников в истории клуба. Петербургский клуб ранее объявил о трансфере игрока, с которым подписал контракт до лета 2028 года.
«Нино, футбольный клуб «Флуминенсе» может выразить тебе только благодарность. Твой путь здесь сделал тебя одним из величайших защитников в истории этого клуба. Мы желаем тебе успехов в твоем новом вызове, капитан. Здесь всегда будет твой дом», – говорится в сообщении.
- В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
- Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
- Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
- В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.