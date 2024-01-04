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    • Широков: «За 50 лет в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина»

    Широков: «За 50 лет в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина»

    Роман Широков не согласился с резонансным высказыванием Андрея Аршавина.

    «Это нескромно, но такой игрок, как я, рождается не каждые 10, 20 или 50 лет. В России», – заявил бывший зенитовец в декабре.

    Андрей Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Согласны?

    – Конечно, нет. В Петербурге – ещe возможно, но в России точно нет. В этот период, который обозначил Аршавин, у нас были Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже?

    Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него. К сожалению, для Аршавина.

    – А почему тогда в «Зените», в Санкт-Петербурге у нас так редко появляются таланты?

    – Это как раз к нему вопрос. Он же руководит там давно. Пусть объяснит, почему там никого нет. Вообще тяжело в большом клубе своим ребятам пробиться.

    Когда вы идeте на первом месте, всегда будет главенствовать результат. Поэтому важно доводить своих воспитанников через команды пониже уровнем, где они будут получать больше игровой практики и выходить на новый уровень, а потом уже возвращаться и выигрывать конкуренцию у сильнейших.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2024 20:08
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    Комментарии (26)
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    Опорник1984
    1704392749
    А Илюха Цымбаларь. чем хуже? Реал хотел видеть его в своем составе.
    Ответить
    Петер круче мАсквы
    1704392780
    При карьере Аршавина, я человек 20 встречал, кто играет его круче, включая меня.
    Ответить
    TIMOTHY
    1704394488
    Широков всегда говорит то что думает! И это не говорит о том что ему не нравится Аршавин,здесь не о том речь замечу
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704396319
    Не скажу за 50 лет, а за 25 последних Шава однозначно лучший. Гыгыгы
    Ответить
    Вомбат
    1704401116
    Широков явно судит об Ашавине по 2012 году, когда они играли в связке и казались игроками одного уровня (напомн, что тогда Зенит арендовал его у Арсенала). Но это был уже не тот Аршавин, что в 2001-2011. На мой взгляд, Шалимов, Титов и Аленичев в их лучшие годы не были так талантливы, мастеровиты и стабильны, как Аршавин в указанный мной период. Мостовой да, он был так же хорош, но он был слишком конфликтный. На ЧЕ 2004 наша сборная стала жертвой его конфликта с Ярцевым. За весь постсоветский период, а это 33 года, я могу поставить рядом с Аршавиным (но не выше его) разве что Карпина, Юрана и Канчельскиса. А в 21 веке Аршавин пока что действительно лучший футболист из россиян.
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    Дядя Серёжа
    1704425989
    Видна без изъяна Стажировка Е. Петросяна
    Ответить
    Bozigit
    1704434550
    Некрасиво мягко сказать. Очень некрасиво! Оценку должен давать болельщик или обозреватель. Вот если бы болельщик дал бы такую оценку, Аршавин мог бы ещё его поддержать, даже в этом случае это было бы не красиво , а так вообще порнография
    Ответить
    владимир-петрушин-yandex
    1704444521
    Круче Эдуарда Стрельцова я не вижу никого!!!
    Ответить
    Volf1973
    1704458071
    Шава замутил...а другие теперь обсуждают....Всё в его стиле
    Ответить
    Анатолий-Чернов-vkontakte
    1704527943
    Андрей Аршавин отличный футболист, но о себе очень не красиво так говорить. Я не слышал, чтобы Блохин Олег, Заваров, Романцев О. И. , Тарханов А. ф. , Лобановский В. В., такое о себе могли сказать, что они лучшие. О них народ, болельщики, специалисты могли высказаться. Андрей Аршавин ведёт себя как Киркоров, любуется собой. Это плохо..
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