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    • Семин оценил игру Миранчука, сделавшего гол+пас в матче Кубка Италии

    Семин оценил игру Миранчука, сделавшего гол+пас в матче Кубка Италии

    Юрий Семин высказался об успешном выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в кубковом матче с «Сассуоло» (3:1).

    • Россиянин провел на поле 87 минут.
    • Он забил гол и отдал ассист.
    • «Аталанта» прошла в 1/4 финала Кубка Италии.

    «Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует.

    Тому пример – сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть.

    Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», – заявил Семин.

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    Источник: Sport24

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    04.01.2024 17:29
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1704380103
    Один матч в пол-года сыграть на хорошем уровне и месяц в России будут это обсуждать.
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