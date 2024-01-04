Семин оценил игру Миранчука, сделавшего гол+пас в матче Кубка Италии

Юрий Семин высказался об успешном выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в кубковом матче с «Сассуоло» (3:1).

Россиянин провел на поле 87 минут.

Он забил гол и отдал ассист.

«Аталанта» прошла в 1/4 финала Кубка Италии.

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в «Аталанте», иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует.

Тому пример – сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть.

Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», – заявил Семин.