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    Обедзинский: «Джикия – это дырка в защите!»

    Экс-футболист «Кубани» Владимир Обедзинский жестко высказался о нынешнем уровне Георгия Джикии.

    «Куда Джикии в «Краснодар»? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Нужен он там больно сильно!

    Джикия – это дырка в защите! Может, объявится ещe в Первой лиге или, например, перейдeт в «Рубин». Он не тянет и вообще никогда мне не нравился.

    Защитник должен быть бойцом, должен быть резким, каким был Гранквист в «Краснодаре».

    Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил!» – считает Обедзинский.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    04.01.2024 14:57
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    Комментарии (18)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704371594
    Грузин соответствовал только дырищи в свинарне! Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1704375012
    Экс-футболист «Кубани» Владимир Обедзинский...... авторитетное мнение отыскали
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    САДЫЧОК
    1704375631
    Всё правильно сказал! Кто , хоть раз иград на большом поле в турнирах , думают также! Остальные либо за деньги , либо по тупости своей видят в Джикии футболиста.
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    FReeMan1409
    1704379006
    Объединский - ЭТО КТО ??? Чего достиг ???!!! Ну это во первых, а во вторых Джикия - не доллар, что бы все нравиться !!!
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    Иван-Попович-google
    1704382756
    А он таки прав. Да раньше тянул, мог. Но и рядом был Jigo. А сейчас таки да, поезд ушел. И таки может быть таки поезду(Локо) его и заберут.
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    alefreddy
    1704384576
    где прав но его самого кто помнит так ни о чем
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    Иван Петров 1986
    1704389715
    А Обедзинский это кто???
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