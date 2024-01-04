Обедзинский: «Джикия – это дырка в защите!»

Экс-футболист «Кубани» Владимир Обедзинский жестко высказался о нынешнем уровне Георгия Джикии.
«Куда Джикии в «Краснодар»? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Нужен он там больно сильно!
Джикия – это дырка в защите! Может, объявится ещe в Первой лиге или, например, перейдeт в «Рубин». Он не тянет и вообще никогда мне не нравился.
Защитник должен быть бойцом, должен быть резким, каким был Гранквист в «Краснодаре».
Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил!» – считает Обедзинский.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет со 2 сентября.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.