В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед сказал, что вскоре капитан команды Нино может перебраться в «Зенит».
«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», – сказал Ахмед.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника около 6 миллионов евро наличными.
- В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
- Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
- Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
- В составе олимпийской сборной Бразилии он победил на ОИ-2020 в Токио.