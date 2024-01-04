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    • В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

    В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

    Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед сказал, что вскоре капитан команды Нино может перебраться в «Зенит».

    «Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», – сказал Ахмед.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника около 6 миллионов евро наличными.

    • В сезоне-2023 Нино провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии он победил на ОИ-2020 в Токио.

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    Источник: Sport24

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    04.01.2024 09:16
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1704352435
    Хочется назвать его Нинок )
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    Давид59
    1704353795
    Чего мелочиться. Надо ту команду, что олимпиаду выиграла забирать оптом
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