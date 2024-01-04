В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»

Пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед сказал, что вскоре капитан команды Нино может перебраться в «Зенит».

«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка еще не закрыта», – сказал Ахмед.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит за 26-летнего защитника около 6 миллионов евро наличными.