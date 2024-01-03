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    • «Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    «Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Хуанпе, Блинд, Коуту, Цыганков, Гарсия, Савио, Мартин, Гарсия, Довбик.

    Главный тренер: Мигель

    «Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Касеко, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Рече, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико»

    Жирона-Атлетико смотреть онлайн 3 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.01.2024 12:51
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