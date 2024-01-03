Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Хуанпе, Блинд, Коуту, Цыганков, Гарсия, Савио, Мартин, Гарсия, Довбик.

Главный тренер: Мигель

«Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Касеко, Де Пауль, Коке, Лино, Льоренте, Рече, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико»