«Зенит» ведет переговоры с капитаном «Флуминенсе»

Капитан «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит». По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время петербургский клуб сделает официальное заявление.
Цена трансфера приближается к 6 миллионам евро.
- В сезоне-2023 игрок провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
- Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
- Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
- В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.