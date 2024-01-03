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    «Зенит» ведет переговоры с капитаном «Флуминенсе»

    Капитан «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит». По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время петербургский клуб сделает официальное заявление.

    Цена трансфера приближается к 6 миллионам евро.

    • В сезоне-2023 игрок провел 57 матчей за «Флуминенсе», в которых забил 5 голов.
    • Вместе с клубом он в этом году выиграл Кубок Либертадорес, в последние два года побеждал в Лиге Кариока и Кубке Гуанабара.
    • Также в 2023 году Нино дебютировал в сборной Бразилии, за которую сыграл 1 встречу.
    • В составе олимпийской сборной Бразилии победил на ОИ-2020 в Токио.

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    Источник: телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    03.01.2024 09:47
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    Комментарии (9)
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    kirdykprishel
    1704274577
    Еще один бразилец.Зенит бразильский клуб, непонятно как затесавшийся в РПЛ )))
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    Desma
    1704274807
    Было бы здорово приобрести этого защитника, но по слухам Нино хочет в Англию. А так 26 лет, рост 188 см совсем не плохо. Скорее всего очередной фейк из ниоткуда....
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