«Зенит» ведет переговоры с капитаном «Флуминенсе»

Капитан «Флуминенсе» Нино близок к переходу в «Зенит». По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», переговоры находятся на завершающей стадии и в ближайшее время петербургский клуб сделает официальное заявление.

Цена трансфера приближается к 6 миллионам евро.