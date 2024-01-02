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    • Дасаев отреагировал на предложение Буффона увеличить футбольные ворота

    Дасаев отреагировал на предложение Буффона увеличить футбольные ворота

    Ринат Дасаев не согласился с идеей Джанлуиджи Буффона.

    • Ранее итальянец предложил задуматься об увеличении размера ворот.
    • Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

    «В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать.

    Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять? Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое.

    Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» – сказал Дасаев.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Sport24

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    02.01.2024 16:38
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    Комментарии (8)
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    subbotaspartak
    1704205100
    В хоккее с шайбой поставить ворота с мячом. В баскетболе подвесить контейнеры из под мусора 0,5 м3
    Ответить
    Айболид
    1704208293
    В правила ещё можно вносить незначительные коррективы , но менять размеры ворот , поля , численность игроков в командах - это уже перебор , это уже не футбол . Мини футбол , футзал .... но не футбол .
    Ответить
    FReeMan1409
    1704216803
    Что только не сделают, что-бы продлить гегимонию Зенита в РПЛ, Газпром рулит !!! )))
    Ответить
    Кузьмич на трибуне
    1704217164
    Ну да , ну да. Увеличить размер ворот , поставить второго вратаря . защитников 5, полузащитников 3, нападающих два, а вратарь один - это не справедливо. нужно два. а если не ставить второго вратаря , то пенальти бить с линии штрафной. А вот ещё вопрос:"Увеличить по высоте-как регби или по ширине от одного флажка до другого"?
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    zigbert
    1704221146
    Буффон хороший вратарь но в этом его предложении не чувствуется ничего разумного. Дасаев прав.
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    Чел-Свободный-google
    1704226188
    Можно отменить ауты руками выбрасывать, а просто с этого места вводить мяч в игру ногами, будет больше моментов, ведь играть руками в футболе запрещено, логично? И тем более когда ауты бросают игроки пробегают лишних метров пять, и отменить шесть секунд у вратарей или соблюдать это правило, а то смешно смотреть вратари с мячом по 10 секунд бродят по штрафной площади!
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    четти-чепаратти-google
    1704352499
    Когда сам завершил уже можно посоветовать раза в 2увеличить и уже Бразилия Германия не 1:7 будет , а 3:21. Вот Буффон кайф получит,и скажет "При мне такого не было "
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    Василевс Ромеев
    1704364611
    Буффон предложил чушь. Наверно, уже маразм на подходе.
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