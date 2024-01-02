Дасаев отреагировал на предложение Буффона увеличить футбольные ворота

Ринат Дасаев не согласился с идеей Джанлуиджи Буффона.

Ранее итальянец предложил задуматься об увеличении размера ворот.

Сейчас высота ворот – 2,44 метра, ширина – 7,32 метра.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать.

Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять? Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое.

Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» – сказал Дасаев.

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