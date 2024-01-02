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    • Радимов предложил Дзюбе спеть песню «Ручки» и сказал, кто напоминает ему чушпана

    Радимов предложил Дзюбе спеть песню «Ручки» и сказал, кто напоминает ему чушпана

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов с юмором ответил на новогодние вопросы.

    – Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на елку?

    – На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова – подальше и повыше, дабы его было похуже видно.

    Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун.

    – Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана?

    Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором.

    – Какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артем Дзюба ради болельщиков?

    – У Артема полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки».

    – Кто из футболистов мог бы озвучить названия станций Московского метрополитена к новогодним праздникам?

    Виктор Гончаренко. Без лишних слов.

    • Радимов является главным тренером медиафутбольного клуба «Чисто Питер».
    • Ранее он возглавлял «Зенит-2».

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    Источник: RT

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    02.01.2024 16:01
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Айболид
    1704201278
    Ну вот и первый в новом году вброс "г" на "в" подъехал - налетай .
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    subbotaspartak
    1704205201
    Из репертуара Булановой?
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    BarStep
    1704206840
    С юмором парень дружит.. Одобрям! :)
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704209684
    Чушпан дельфин из чушпандии хряков. Гыгыг
    Ответить
    Каратель
    1704210608
    Буланов опять сивухи надрался.... Когда же го прокапают нормально?
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704216745
    Сам Радимов и есть чушпан.
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    Plyash
    1704224773
    Радимов прямо на глазах взрослеет,молодец.Я бы ему только посоветовал слово "Ручки" заменить на слово"Ручёнки".
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    alefreddy
    1704279392
    Буланов пургу несет и сам смеется
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    wlad wm--google
    1704350461
    Спартак был раб и пи9арас, по понятиям и есть чушпан или чухан
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