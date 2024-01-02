Радимов предложил Дзюбе спеть песню «Ручки» и сказал, кто напоминает ему чушпана

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов с юмором ответил на новогодние вопросы.

– Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на елку?

– На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасев с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова – подальше и повыше, дабы его было похуже видно.

Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На елке же должен быть клоун.

– Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана?

– Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором.

– Какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артем Дзюба ради болельщиков?

– У Артема полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки».

– Кто из футболистов мог бы озвучить названия станций Московского метрополитена к новогодним праздникам?

– Виктор Гончаренко. Без лишних слов.