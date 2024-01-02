Боснийский хавбек «Ахмата» назвал международный турнир, который могли бы выиграть клубы РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Ясмин Челикович предположил, что клубы РПЛ могли бы побороться за победу в Лиге конференций УЕФА, если бы их допустили к этим соревнованиям.

«Российская Премьер-лига – турнир очень серьезного уровня, от тебя требуется играть на пределе возможностей. Есть ряд клубов, которые, по моему мнению, вполне могли бы выиграть, например, Лигу конференций.

Что касается «Ахмата», мне сложно обозначить одну какую-то проблему, повлиявшую на наше выступление. В каких-то матчах нам банально не повезло, я не считаю, что мы выглядели потерянными на поле.

Просто немножечко больше удачи не помешало бы. Впрочем, у меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию во второй части сезона.

Наш тренер Ромащенко и люди из клуба проделают отличную работу зимой и с помощью трансферов мы станем сильнее, вернем свои заслуженные позиции.

Я считаю Мирослава Ромащенко настоящим феноменом, он исключительный эксперт в своем деле, профессионал и просто хороший человек, который понимает футбол, любит его, живет им и хочет передать свою страсть футболистам», – сказал Челикович.