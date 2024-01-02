Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Гайя, Фулькье, Гильямон, Канос, Герра, Лопес, Пепелу, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Вильярреал»: Йоргенсен, Габбиа, Куэнка, Альтимира, Ромеро, Капу, Парехо, Морено А., Акомах, Морено Ж., Моралес.

Главный тренер: Марселино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Вильярреал»