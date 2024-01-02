Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    «Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Вильярреала», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Паулиста, Гайя, Фулькье, Гильямон, Канос, Герра, Лопес, Пепелу, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    «Вильярреал»: Йоргенсен, Габбиа, Куэнка, Альтимира, Ромеро, Капу, Парехо, Морено А., Акомах, Морено Ж., Моралес.

    Главный тренер: Марселино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Вильярреал»

    Валенсия-Вильрреал смотреть онлайн 2 января

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2024 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+