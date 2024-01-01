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    • Леау: «Я мог бы достигнуть уровня Роналду или Мбаппе, но я не эгоистичен»

    Леау: «Я мог бы достигнуть уровня Роналду или Мбаппе, но я не эгоистичен»

    Нападающий «Милана» Рафаэль Леау ответил, что ему мешает стать самым дорогим игроком мира.

    «Мой кумир – Криштиану Роналду.

    Достичь уровня Криштиану и Килиана Мбаппе? Смог бы, но я не эгоистичен. Если можно ассистировать, я отдам мяч партнеру. Статистика имеет значение. Если я буду думать, как Криштиану, Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, я доберусь до их уровня», – сказал португалец.

    • 24-летний Леау стоит 90 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у него 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
    • У Леау 23 матча за сборную Португалии, 3 гола.

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    Источник: Sky Sports

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    01.01.2024 21:10
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1704138983
    Ну, это он загнул!
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    Baggio1986
    1704161155
    Это касается только кристины
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    Plyash
    1704185836
    Хвальбишка Рафазль,однако. Хотя игрок классный,тут не поспоришь.
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    Cleaner
    1704190459
    Леау, если таланту нет, никакой эгоизм не поможет!
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    zigbert
    1704201486
    Игрок техничный но пока особой результативностью не отличается.
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