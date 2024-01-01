Леау: «Я мог бы достигнуть уровня Роналду или Мбаппе, но я не эгоистичен»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау ответил, что ему мешает стать самым дорогим игроком мира.
«Мой кумир – Криштиану Роналду.
Достичь уровня Криштиану и Килиана Мбаппе? Смог бы, но я не эгоистичен. Если можно ассистировать, я отдам мяч партнеру. Статистика имеет значение. Если я буду думать, как Криштиану, Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, я доберусь до их уровня», – сказал португалец.
- 24-летний Леау стоит 90 миллионов евро.
- В сезоне Серии А у него 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- У Леау 23 матча за сборную Португалии, 3 гола.