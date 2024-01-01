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    • Булыкин назвал два клуба, которые стали открытием 2023 года в российском футболе

    Булыкин назвал два клуба, которые стали открытием 2023 года в российском футболе

    Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России 44-летний Дмитрий Булыкин назвал главные открытия в 2023 году в российском футболе.

    «Открытием года для меня стал «Краснодар», потому что задержался на первом месте до конца первой части сезона. Также отмечу «Крылья», которые тоже сначала держались в тройке», – сказал Булыкин.

    • «Краснодар» завершил первую часть сезона-2023/24 РПЛ на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Следом за ним идет «Зенит» (36), а замыкает тройку лучших команд «Динамо» (32).
    • Самарские «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестую позицию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.01.2024 19:37
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